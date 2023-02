Delegiertenversammlung Zwischen Brauchtum und Reform: Treffen des Nordwestschweizer Jodlerverbandes lockte mehr als 600 Leute nach Däniken – umstrittene Reform gab zu reden Am Samstag kamen in der Däniker Mehrzweckhalle Erlimatt über sechshundert Menschen zusammen – in traditioneller Tracht – zu Würsten und Kartoffelsalat. Zu reden gab vor allem ein Traktandum. Franz Beidler Jetzt kommentieren 20.02.2023, 12.00 Uhr

Am Samstag versammelten sich die Delegierten des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands in der Mehrzweckhalle Erlimatt in Däniken. Bruno Kissling

Ein gutes Dutzend Männer steht vor der Mehrzweckhalle Erlimatt in Däniken. Sie tragen schwarze Hosen und weisse Hemden. An ihre gelben und schwarzen Gilets sind silberne Knöpfe und Stickblumen genäht. Es riecht nach Stumpen. Vor dem Eingang zur Halle sind Stecken zu zwei Gestellen zusammengebunden, daran hängen gelbe, orangene und violette Stiefmütterchen und Schilder, auf denen steht: «Nordwestschweizer Jodlerverband grüsst sie herzlich in Däniken.»

Drinnen sind Tische in sieben Reihen über die ganze Länge der Halle aufgestellt: Platz für 600 Personen. Auf den Tischen steht Weisswein, Rivella und Süssmost in braunen Bügelflaschen, dazwischen ein paar Henniez. Es riecht nach gekochten Würsten.

Hier kommen an diesem Tag die Delegierten des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands zusammen, in der Verbandsgeschichte zum 88. Mal. Alle Delegierten tragen Tracht: Jene der Damen sind mit silbernen Broschen und Kordeln geschmückt.

Die Jodlerfründe Aaretal aus Olten organisierten den Anlass mitsamt Verpflegung – eigentlich bereits für letztes Jahr. Wegen der Pandemie wurde die Versammlung damals verschoben. Im Service werden die Jodlerfründe unterstützt vom FC Winznau, der Theatergruppe Dohle Dulliken sowie dem Akkordeonorchester Olten/Schönenwerd-Gretzenbach-Gösgen.

Die Jodlerfründe Aaretal Olten organisierten den Anlass: Hier im Vordergrund (von links) OK-Präsident Hans Peter Banga, Ulrich Held (Chef Wirtschaft) und Roland Vögtle (Küchenchef) beim Service des Mittagessens. Bruno Kissling

Mit Regierungsrätin und Gemeindepräsident

Auch die Solothurner Regierungsrätin Susanne Schaffner hat sich in Tracht an einen Tisch gesetzt. Und Dänikens Gemeindepräsident Matthias Suter hat ein Grusswort überbracht und sich dann zum Mittagessen zu den Delegierten gesellt. «Für Däniken ist die Versammlung eine grossartige Gelegenheit, sich über die Region hinaus zu präsentieren», sagt Suter. Für das Grusswort ist er extra einen Tag früher aus den Skiferien zurückgekehrt.

Eben geht das Mittagessen zu Ende: Fleischkäse oder Schweinswürste mit Kartoffelsalat oder Brot. Vegetarier erhalten Brot zum Kartoffelsalat.

Pünktlich um halb zwei Uhr beginnt der zweite Teil der Versammlung. Der Vorstand des Nordwestschweizer Jodlerverbands nimmt an Tischen auf der Bühne Platz, dazwischen steht ein Rednerpult. Tische und Bühne sind mit Stiefmütterchen und Efeu geschmückt, die Töpfe weiss eingekleidet und eine rote Schlaufe drumgebunden. Hinter dem Vorstand steht ein Fahnenträger und stemmt die mannshohe blaue Verbandsfahne in die Hüfthalterung. Neben ihm stehen zwei Ehrendamen mit Blumenstrauss.

Vier Alphornistinnen und drei Alphornisten stellen sich an der Seite auf, vor die Bühne treten zwei Fahnenschwinger. Als die Alphörner erklingen, beginnen sie mit ihrer Choreografie: Sie schwingen die Fahnen in gleicher Bewegung und werfen und fangen sie synchron.

Karin Ramseyer, Präsidentin des Nordwestschweizer Jodlerverbands. Franz Beidler

Karin Ramseyer, Präsidentin des Nordwestschweizer Jodlerverbands, tritt ans Rednerpult und bittet um Ruhe: «Damit wir pünktlich um vier Uhr zum Apéro übergehen können.» Dann kündigt sie die Rede von Stephan Schleiss an, Bildungsdirektor des Kantons Zug und OK-Präsident des 31. Eidgenössischen Jodlerfests, das im Juni in Zug stattfindet.

In seiner Rede gibt Schleiss bekannt, dass die Zuger Festzelte ohne künstliche Beschallung auskommen und nur von Jodlerinnen und Jodlern besungen werden. Die Halle stimmt der Idee mit grossem Applaus zu. «Richtig so», meint einer am Nebentisch kopfnickend.

Nach der Rede überreicht Ramseyer Schleiss einen kulinarischen Grusskorb mit Meringues, hausgemachten Nudeln und Freilandeiern.

Dann folgt Traktandum 9: Wahlen. Der gesamte Vorstand wird wiedergewählt, auch Präsidentin Ramseyer: mit grossem Applaus, anstatt den Stimmkarten, die auf den Tischen liegen. «Danke tuusig», sagt die frisch wiedergewählte Präsidentin ins Mikrofon.

Projekt «Safir»: Finanzielles gibt zu Reden

Ein paar Traktanden später steht die Diskussion um «Safir» an: die Struktur-, Aufgaben und Finanzreform. Ab dem Jahr 2026 wollen sich der Eidgenössische Jodlerverband und seine Unterverbände eine neue Mitgliederstruktur inklusive webbasierter Datenbank geben.

Zu Reden geben aber die Finanzen: «Safir» will einen einheitlichen Mitgliederbeitrag einführen, der an den Eidgenössischen Jodlerverband geht. Dieser verteilt die Gelder dann an die Unterverbände. Bisher floss das Geld umgekehrt: Die Verbände treiben die Mitgliederbeiträge ein – ihre eignen, wie auch jene für den Eidgenössischen Jodlerverband.

Als Präsidentin Ramseyer die Reform vorgestellt hat, geht ein Raunen durch die Halle, das Gemurmel nimmt überhand. «Dann können die Unterverbände nicht mehr über ihre Beiträge verfügen?», fragt einer am Nebentisch seine Nachbarn. «Das wäre nicht gut.» Zustimmendes Kopfnicken. Eine Jodlerin und mehrere Jodler melden sich zu Wort, der Tenor ist immer der gleiche: Die Stossrichtung der gesamten Reform stimme zwar, nur der finanzielle Teil sei noch nicht ganz durchdacht.

Dann folgt eine konsultative Abstimmung, zuerst über die Struktur- und Aufgabenreform. Die Stimmenzähler schieben sich zwischen den Stühlen hindurch den Tischen entlang, kehren dann zur Bühne zurück und melden die gezählten Stimmen.

Vor allem die Abstimmungen zum Projekt «Safir» gab bei den Delegierten des Nordwestschweizer Jodlerverbands zu reden. Bruno Kissling

Als Ramseyer nach Gegenstimmen fragt, halten nur wenige ihre Stimmkarte hoch. Manche schauen sich um, als ob sie sich versichern wollten, nicht als Einzige dagegen zu stimmen. Andere starren mit hochgestrecktem Arm vor sich auf den Tisch. 154 Ja-Stimmen, 55 Nein-Stimmen bei 26 Enthaltungen: Der erste Teil der Reform ist angenommen.

Finanzreform wird abgelehnt

Nun wird über die Finanzreform abgestimmt, ebenfalls konsultativ. Das Gemurmel in der Halle weitet sich zu Diskussionen. «Wir müssen selber über die Beiträge bestimmen können, das ist etwas vom Zentralsten», argumentiert der Jodler am Nebentisch. «Das geht so nicht», pflichtet ihm sein Nachbar bei. An einem Tisch weiter hinten wird eine Dose Schnupftabak herumgereicht.

Nach den Ja-Stimmen fragt Präsidentin Ramseyer nach den Gegenstimmen. Viele Karten gehen in die Höhe. Als das Resultat verkündet wird, verstummt der Saal für einen bangen Moment: 75 Ja-Stimmen gegen 143 Nein-Stimmen bei 17 Enthaltungen – der Föderalismus hat sich durchgesetzt. «Wir nehmen dieses Resultat mit und werden wieder informieren», sagt Ramseyer ins Mikrofon.

Fünf Mitglieder geehrt, darunter auch Silvia Meister

Nun folgen die Verdankungen. Der Fahnenträger und die beiden Ehrendamen erheben sich. Elf Personen kommen auf die Bühne und stellen sich in einer Reihe auf. Als die Präsidentin ans Rednerpult tritt, fordern einige zur Ruhe auf.

Grosser Applaus und Juze gehen durch die Halle, als die Präsidentin nach der Rede die Präsente überreicht. Als die elf frisch Verdankten zurück zu ihren Plätzen gehen, werden ihnen die Hände geschüttelt. «Danke dir herzlich, gell.» Die leeren Kaffeetassen auf den Tischen werden jetzt wieder abgeräumt.

Dann werden fünf langjährige Verbandsmitglieder für ihre Verdienste geehrt: Urs Gehrig aus Aesch (BL), Urs Bloch-Sütterlin aus Biberist, Walter Schwarz aus Frick (AG), Dany Brändli aus Auenstein und Silvia Meister aus Matzendorf, ehemalige und erste Präsidentin des Nordwestschweizer Jodlerverbands und langjährige Solothurner Kantonsrätin. Unter grossem Applaus betritt sie die Bühne. Sichtlich gerührt nimmt sie Präsent und Urkunde von ihrer Nachfolgerin Ramseyer entgegen.

Silvia Meister, ehemalige Präsidentin des Nordwestschweizer Jodlerverbands, wurde an der Delegiertenversammlung geehrt. Franz Beidler

«Ich habe mega Freude», kommentiert sie später. «Ich hatte so viele tolle Jahre in diesem Verband. Klar habe ich auch viel gearbeitet, aber die Atmosphäre war immer grundehrlich und bodenständig. Die Ehrung hat mich sehr berührt.»

Meister wurde von der Ehrung überrascht, auch wenn sie die Bedingungen dafür genau kennt. «Wenn du dann deinen Namen hörst, dann staunst du schon», sagt sie lachend. «Das bedeutet sehr viel. Es ist auch eine Verpflichtung, unterstützend zu wirken, das Brauchtum weiterzugeben, das Feuer weiterzutragen.»

Hühnerhautatmosphäre beim gemeinsamen Schlusslied

Nach Meisters Ehrung singt ein Jodeloktett ein Lied. Als die Gruppe die Bühne betritt, verstummt der Saal und hört gespannt zu.

Dann erklärt Präsidentin Ramseyer die Versammlung für geschlossen. Grosser Applaus geht durch die Halle. Schliesslich erheben sich alle an ihren Plätzen, um gemeinsam zu singen.

