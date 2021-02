Vor 50 Jahren startete Cornelia Füegs politischer Werdegang als Gemeindeschreiberin in Wisen. Heute übt dieses Amt Irma Looser aus. Und das schon seit 30 Jahren. Sie habe diese Arbeit eigentlich gar nicht gesucht, erzählt Looser auf Anfrage. Sie sei erst kurz davor mit ihrer Familie in die Gemeinde gezogen. Trotzdem beteiligte sie sich bereits als Aktuarin in der Finanzkommission und einer Spezialkommission. So wurde der Gemeinderat auf ihre Fähigkeiten aufmerksam und fragte sie an, das Amt der Gemeindeschreiberin zu übernehmen. Weil Loosers zwei Söhne damals noch sehr klein waren, lehnte sie ursprünglich ab. «Schliesslich liess ich mich aber doch überreden das Amt solange zu übernehmen, bis der Gemeinderat jemand anderen gefunden hat», meinte sie. Aus dieser temporären Verpflichtung wurde dann eine Tätigkeit, die sie mit Herzblut ausführte. Das sei aber nur möglich gewesen, weil die Arbeit – abgesehen von den Schalteröffnungszeiten – mit sehr flexiblen Arbeitszeiten komme. So konnte die Bäuerin am Nachmittag auf dem Hof arbeiten und ihre Aufgaben als Gemeindeschreiberin oftmals abends oder am Vormittag erledigen.

In Füegs Fussstapfen zu treten, will und wollte Looser jedoch nicht. Sie habe sich einmal zwar überreden lassen für den Kantonsrat zu kandidieren, sei aber nicht unglücklich darüber gewesen, als sie knapp nicht gewählt wurde. «Ich mache gerne die Hintergrundarbeit für die amtierenden Politikerinnen und Politiker», beteuert sie. Sie kenne sich in politischen Belangen aus und habe viel Erfahrung, müsse aber dennoch nicht vorne stehen. «Es gefällt mir die Schreibarbeit zu machen», meint die 61-jährige.

Dass es ihr gefällt, spiegelt sich deutlich in ihrer Amtszeit wider. Am meisten mag sie an ihrer Arbeit wie vielfältig diese ist. «In einer kleinen Gemeinde hat man als Gemeindeschreiberin mit allen Bereichen – vom Schulsozialwesen zum Bauwesen – zu tun.» Grösstenteils beanspruchen ihre Zeit aber juristische Probleme. Um sich darum bestmöglich kümmern zu können, hat Looser unter anderem die Weiterbildung «Öffentliches Gemeindewesen» absolviert.