27 Millionen Franken «30 Prozent mehr Schüler bis 2030»: Grünes Licht in Dulliken zur doppelten Schulraumerweiterung An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung beschliessen die Stimmberechtigten Dullikens sowohl den Primarschulhaus- wie auch den Kindergarten-Neubau – mit nur einzelnen Gegenstimmen. Beat Wyttenbach 28.06.2022, 12.00 Uhr

Visualisierung: So soll der neue Sechsfachkindergarten von innen aussehen. Dulliken sagt an «Ausserordentlichen» deutlich Ja zur Schulraumerweiterung. zvg/Nightnurse Images AG

Es ist ein Grossprojekt, das der Gemeinderat der Bevölkerung am Montagabend beantragte. Während eine Woche zuvor an der ordentlichen Gemeindeversammlung die Rechnung 2021 und andere Geschäfte behandelt wurden, stand diesmal eine «Ausserordentliche» an, zum Thema Schulraumerweiterung. Kostenpunkt: rund 27 Millionen Franken. Gemeindepräsident Walter Rhiner hiess dazu 153 Stimmberechtigte willkommen.