25 Jahre Waldarbeit Als der Förster noch mit einem Veloanhänger seiner Arbeit nachging: So hat sich der Verband Bürgergemeinden und Wald Olten-Gösgen entwickelt Vor 25 Jahren entstand der Regionalverband Bürgergemeinden und Wald Olten-Gösgen. Ein Blick in vergangene Jahre zeigt: Technische Errungenschaften haben die Arbeitsbedingungen komplett verändert – während der Holzpreis «das Loch runter» ging. Lavinia Scioli 01.09.2022, 16.00 Uhr

Ein Blick in die Vergangenheit: Beim Holzschlag im Niedergösger Wald im Jahr 1966 – damals noch mit Pferden. zvg

Ein Förster, der vor 40 Jahren noch mit dem Töffli und einem Veloanhänger seiner Arbeit im Wald nachkam? Ja, das gab es. Der seit acht Jahren pensionierte Josef Sager war lange Zeit Förster des Regionalverbands Bürgergemeinden und Waldeigentümer Olten-Gösgen (BWOG). Auf Anfrage erzählt er lachend:

«Mein Betriebsfahrzeug war ein Veloanhänger.»

Vor seiner Funktion als Förster war Sager bereits zwei Jahre lang als Forstwart in Niedergösgen tätig. Im Winter halfen ihm nebenamtlich Landwirte aus. Während den warmen Monaten sei er aber «Mutterseelen allein» gewesen.

Josef Sager, pensionierter Förster. zvg

Später habe er einen Mitarbeiter bekommen; ein weiterer kam hinzu. Nach und nach sorgten Sager und seine Forstwarte neben Niedergösgen auch für den Wald in Rohr, Obergösgen, Erlinsbach und Stüsslingen. Im Jahr 1997 erfolgte der Zusammenschluss zum Forstrevier Gösgeramt. Während seiner ganzen Laufbahn bildete Sager zudem acht Lehrlinge aus – an diese Zeit erinnere er sich gerne. Insbesondere an seinen ersten Lehrling, der bereits ein Auto gehabt habe, während er selbst noch mit dem Töffli unterwegs war.

Es ist lange her: Vor 25 Jahren erfolgte die Fusion des Waldwirtschaftsverbandes Gäu-Olten-Gösgen, des Bürgergemeindeverbandes des Bezirks Olten und derjenige des Bezirks Gösgen zum Verband Bürgergemeinden Wald Olten-Gösgen, bei dem fast alle Bürgergemeinden dabei sind, ausser Fulenbach und Kappel. Ebenso gehören ihm auch Private Waldbesitzende und Einheitsgemeinden (fusionierte Gemeinden, die auch Waldeigentümer sind) an.

Unterstützung der Bürgergemeinden und im Wald

Die Aufgabe des Verbandes ist die Unterstützung und Förderung der Bürgergemeinden und der Waldeigentümerschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, sagt Patrick Friker, seit Frühling Präsident des Regionalverbands BWOG.

Patrick Friker, Präsident des Verbands BW Olten-Gösgen. Bruno Kissling

Zusammen mit dessen Mutterverband Bürgergemeinden und Wald Kanton Solothurn biete die Amtei Schulungen und Kurse an: aktuell etwa zum «harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2». Dennoch unterscheide sich die Unterstützung zwischen den Bürger- und den Einheitsgemeinden. Bei ersterer stünden hauptsächlich der Wald und das Einbürgerungswesen im Zentrum, während bei der Einheitsgemeinde der Wald lediglich eine von vielen Aufgaben darstelle, so Friker.

Gemeinsam realisiere man im Verband den Wertholzverkauf, bei dem exklusives Holz angeboten werde, das etwa in der Herstellung von Möbel Verwendung findet. Dies locke nicht nur Käuferinnen und Käufer aus der ganzen Schweiz an, sondern auch aus dem Ausland. Der gemeinsame Verkauf des Industrieholzes sei zwischenzeitlich weggefallen, da ein grosser Abnehmer Konkurs angemeldet habe, sagt Friker.

Arbeitsschritte haben sich geändert

In den letzten Jahrzehnten hat sich einiges getan; die technischen Hilfsmittel sind heute ganz andere. Sager, der pensionierte Förster, sagt, er habe dann irgendwann ein Auto erhalten. «Forwarder und Vollernter» hielten Einzug:

«Das war eine riesen Erleichterung für die Arbeit im Wald.»

Moderne Arbeitsgeräte im Wald zwischen Schönenwerd und Erlinsbach: Sie erleichtern die Arbeit des Forstpersonals. Ob damit auch dem Wald gedient ist? Bruno Kissling (Archiv)

Und auch beim Einmessen des Holzes habe die Modernisierung eine Rolle gespielt: Wurde früher das Volumen des Holzes noch von mehreren Leuten per Hand ausgemessen, konnte Sager das einige Jahre später bereits alleine machen. «Die Masse konnte ich dann am Computer eingeben.»

Heute wird im Wald mehrheitlich auf Naturverjüngung gesetzt. Heisst: Man setzt nach dem Fällen eines Baumes nicht mehr unbedingt einen neuen, sondern lasse durch die herunterfallenden Samen die Natur arbeiten, erklärt Sager. Neben der Modernisierung hat sich auch der Holzpreis verändert. Sager erinnert sich zurück:

«Ich habe mit den Holzpreisen noch gute Zeiten erlebt. Irgendwann ist der Preis dann das Loch runter gegangen.»

Eine Rottanne habe sich anfangs der 80er-Jahre noch für 200 Franken verkaufen lassen. Dann sei der Preis auf 80 Franken gefallen. Heute würde die Waldeigentümerschaft kaum mehr vom Holz profitieren. Auch wenn der Preis derzeit wieder etwas ansteige, sei es keine Einnahmequelle, sagt Friker. Denn die Holzpreise seien immer dem Weltmarkt ausgesetzt.

Der Wald zwischen Schönenwerd und Erlinsbach: Die Holzpreise haben in den vergangenen Jahren abgenommen. Bruno Kissling (Archiv)

Zuletzt sei die Nachfrage an Brennholz gestiegen. Gemäss Friker hätten die Leute Respekt vor der Energiekrise. Und wegen der Lieferengpässe durch die Coronapandemie sei wieder vermehrt Schweizer Holz gekauft worden.

Grosses Potenzial für Holz

Die Freizeitnutzung des Waldes werde immer vielseitiger und der Wald als Naherholungsgebiet immer wichtiger: egal ob auf dem Pferd, auf dem Velo oder zu Fuss. Friker sagt:

«Als natürlichen Rohstoff muss man den Wald fördern.»

Dabei bezieht sich Friker nicht nur auf das Energieholz, sondern auch auf die Verwendung als Bauholz. Da sehe er in der Schweiz noch grosses Potenzial. Morgen Freitag feiert die BWOG mit geladenen Gästen in Schönenwerd ihr 25-jähriges Bestehen.

