Erlinsbacherin wohnte mit 99 Jahren noch allein in ihrem Haus

1.-August-Feier «Die Schweiz hat viele Ähnlichkeiten mit der Ukraine»: Geflüchtete wird in Messen eine Ansprache halten

Yuliia Davydenko aus Kiew wird am 1. August einige Worte an die Festgemeinde in Messen richten. Sie wohnt seit mehreren Monaten in Balm bei Messen.