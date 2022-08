Erinnerung: Dieser Gegenstand begleitete mich am 1. Schultag

1. Schultag Erinnerungen an den ersten Tag im Schulzimmer: «Dieser Gegenstand hat mich damals begleitet» Ein neues Etui und die Farben darin nach exaktem Schema geordnet? Oder Eltern, die einem Finken kauften, die nicht gefallen? Drei Personen aus der Region erinnern sich an ihren ersten Schultag. otr Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Felix Ott, Sirupmacher aus Dulliken

Der Dulliker Sirupmacher Felix Ott produziert zu Hause Sirup für die Umgebung. Remo Fröhlicher

«Alle neuen Schulkinder bekamen bei meinem Schulstart von der Schule eine orangefarbene Mütze. Dieses sollten wir für ein gemeinsamen Klassenfoto zum Schulanfang in die Luft werfen. Allerdings war es schwierig, die grosse Schultüte zu halten und die Mütze zu werfen. So verpasste ich den Moment zum Werfen.

Eine orange Mütze, die für's Foto in die Luft geworfen werden soll. Yolandavanniekerk / iStockphoto

Glücklicherweise war ich nicht der einzige, dem es so erging. Zum Lachen brachte alle anwesenden Eltern und Lehrpersonen ebenfalls die von der Schule gesponserten Mützen, die viel zu gross waren. Es blieb bis heute eine lustige Erinnerung an meinen Schulanfang und an den ersten Schultag.»

Madeleine Neumann, Gemeindepräsidentin von Erlinsbach

Madeleine Neumann ist Gemeindepräsidentin von Erlinsbach. Patrick Lüthy

«Zu meiner Zeit begann das Schuljahr jeweils nach den Frühlingsferien im April. Den Schulsack bekam ich zu Weihnachten von meinem Gotti geschenkt. Er war dunkelblau und hatte einzig an den Schnallen zwei kleine orange Katzenaugen. Im Vergleich mit den heutigen farbigen Mega-Rucksäcken war er klein und unscheinbar.

Ein blauer Schulsack, statt einer mit Fellbezug. Coprid / iStockphoto

Aber so war das damals und wir waren alle sehr stolz auf die neue Errungenschaft. Eigentlich hätte mir ein Buben-Schulsack mit Fell auf dem Deckel viel besser gefallen, wie sie meine beiden Brüder hatten. Aber das war halt damals klar geregelt.

In Erlinsbach hat dieses das Schuljahr bereits am 8. August begonnen. Am letzten Dienstag bin ich meinem kleinen Nachbarsbuben begegnet, der stolzer neuer Erstklässler ist. Ausgerüstet mit Leuchtweste, Dächlikappe und seinem riesigen Schulsack am Rücken hat er sich voll motiviert auf den Schulweg gemacht. Ich hoffe, dass sich im heutigen digitalen Zeitalter sein Schulsack nicht mit schweren Büchern füllen wird, sonst wird er auf dem Schulweg noch in Rücklage geraten.»

Gery Meier, Netzwerker aus Däniken

Gery Meier ist Berater und ehemaliger Gemeindepräsident von Däniken. Patrick Lüthy

«Ich mag mich sehr gut daran erinnern, dass mir meine Mutter für den ersten Schultag schöne Kleider genäht hat. Sie war Damenschneiderin und wollte natürlich, dass ich am ersten Schultag einen guten Eindruck hinterlasse.

Hosen für die Schule, von der Mutter geschneidert. Karammiri / iStockphoto

Mein Vater hat mit mir bereits weit vor Schulbeginn das Schreiben und Rechnungen gelernt. So war ich gut vorbereitet auf die 1. Klasse in Däniken. Mir ist ebenfalls noch bewusst, dass ich mich auf den ersten Schultag sehr gefreut habe und aufgeregt war.»

