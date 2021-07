In diesen Gemeinden der Region Olten gibts eine Bundesfeier

Nationalfeiertag In diesen Gemeinden der Region Olten-Gösgen findet trotz Corona eine Bundesfeier statt Corona bringt auch in diesem Jahr die Planung der Bundesfeiern durcheinander. Doch in einigen Gemeinden der Region Olten-Gösgen finden diese trotzdem statt – zum Teil ist eine Anmeldung nötig. Hier die Übersicht. Noël Binetti und Fabian Muster 21.07.2021, 05.00 Uhr

Pius Amrein (Archiv)

Die Gemeinde hat die Bundesfeier vom 31. Juli für dieses Jahr abgesagt.

Die Gemeinde hat ihre Feier dieses Jahr abgesagt.

Die Gemeinde hat ihre Feier für dieses Jahr abgesagt.

Die Gemeinde führt keine eigene offizielle 1.-August-Feier durch; die Einwohnerinnen und Einwohner nehmen jeweils an den Feierlichkeiten von Schönenwerd teil. Dort ist sie für dieses Jahr aber abgesagt.

Die beiden Erlinsbach laden dieses Jahr gemeinsam zur Bundesfeier. Sie findet am 1. August ab 10.30 Uhr auf dem Dorfplatz von Erlinsbach SO statt. Die Musikgesellschaft wird die Feier festlich umrahmen. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft des Fussballclubs Erlinsbach mit einem feinen Mittagessen und Getränken zu familienfreundlichen Preisen. Ein Apéro wird von den Gemeinden offeriert. Wie es auf dem Flyer heisst, musste die geplante Festrednerin kurzfristig absagen. Die Gemeinden bemühten sich um eine Alternative, heisst es weiter. Aus organisatorischen Gründen bitten die Organisatoren darum, eine Teilnahme an der Bundesfeier anzumelden. Dies erleichtere die Einhaltung der Covid-19-Vorschriften. Coronabedingt ist eine Anmeldung bis zum 26. Juli obligatorisch. Bei schlechtem Wetter wird die Bundesfeier in die Mehrzweckhalle der Schulanlage Kretz verlegt. Bei zweifelhafter Witterung kann man sich unter Telefon 078 626 23 99 über den Durchführungsort erkundigen.

Der traditionelle 1.-August-Brunch auf dem Werkhofareal wurde zum zweiten Mal wegen Corona abgesagt.

Die Gemeinde und die Bürgergemeinde führen am 1. August auf dem Schulhausplatz die Bundesfeier durch. Bei schlechtem Wetter findet diese mit maximal 240 Personen in der Mehrzweckhalle mit Maskenpflicht statt. Ab 10.30 Uhr startet der offizielle Teil mit einem Vortrag der Musikgesellschaft Gunzgen, danach begrüsst der Gemeindepräsident Hansruedi Krähenbühl die Gemeinde. Um 10.50 Uhr hält der neue Regierungsrat Peter Hodel die Festrede. Nach dem Spiel der Landeshymne durch die Musikgesellschaft startet ab 11.45 Uhr das gemeinsame Mittagessen.

Die Gemeinde führt die Bundesfeier mit der Jungbürgervereidigung 2021 durch. Sie findet am Sonntag, 1. August, auf dem Platz hinter dem alten Schulhaus 1896 statt; bei Schlechtwetter in der Turnhalle 1957. Ab 12 Uhr wird – solange der Vorrat reicht – ein warmer Imbiss gratis abgegeben. Getränke und Konsumationen aus dem normalen Wirtschaftsbetrieb gehen zulasten der Festbesucher. Der Ablauf der Bundesfeier wird jeweils durch eine andere Ortspartei gestaltet, wobei diesmal die FDP an der Reihe ist. Um 13 Uhr beginnt das offizielle Programm mit der Begrüssung durch Gemeinderat Beat Tännler und der Musik von Elmar und Maya Schmid. Die Festrede hält die Journalistin und Filmemacherin Nicole Vögele, die in Gretzenbach aufgewachsen ist.

In der Gemeinde steigt die von der Höckeler-Zunft organisierte Bundesfeier am Sonntag, 1. August, auf dem Dorfplatz, allerdings nur bei guter Witterung. Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Stefan Schmitz, Pfarreileiter des Seelsorgeverbands Untergäu, begleitet durch die Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach. Um 11.30 Uhr folgt die Ansprache von Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Danach werden die neuen Behördenmitglieder von Gemeindepräsident Andreas Heller vereidigt. Ab 12.30 Uhr offeriert die Gemeinde das Mittagessen.

Es ist zwar keine Bundesfeier, aber in Hauenstein-Ifenthal feiert man jeweils am 31. Juli das Sommernachtsfest. Die Bevölkerung kommt ab 18 Uhr auf dem Schulhausplatz in Hauenstein zusammen und geniesst die Grilladen. Der Anlass wird vom Skiliftverein Gsahl organisiert.



Die Gemeinde hält die Bundesfeier am Samstag, dem 31. Juli, ab. Von 19.30 bis 0.30 Uhr wird auf dem Schulhausareal in Kappel mit den geltenden Schutzmassnahmen gefeiert. Bei Regenwetter findet der Anlass nicht statt. Der offizielle Festakt startet um 20 Uhr mit dem Glockengeläute, danach spielt die Brass Band Kappel, die ebenfalls die Festwirtschaft führt, und Gemeindepräsident Rainer Schmidlin richtet ein paar Worte als Begrüssung an die Gemeinde. Die Festansprache hält in diesem Jahr SVP-Nationalrat Christian Imark aus Fehren. Im Anschluss an den offiziellen Teil erhalten alle einen Gratis-Imbiss. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Kappeler Mimmo Russo. Ab 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk.

Am Samstag, 31. Juli, findet beim Waldhaus in Kienberg die Bundesfeier statt. Ab 19 Uhr startet der Restaurationsbetrieb, geführt vom Feuerwehrverein, um 20 Uhr startet der offizielle Festakt mit den Grussworten der Gemeindepräsidentin Adriana Gubler. Danach folgt die Festansprache des neuen Solothurner Regierungsrates Peter Hodel. Es folgt die Aufnahme der Jungbürger mit Jahrgang 2003. Weitere Programmpunkte sind der Liedervortrag der Kienberg Singers, das gemeinsame Singen der Nationalhymne und der Lampionumzug für die Kinder. Später erfolgt dann das 1.-August-Feuer, das von den Jungschützen aufgebaut wurde. Für den Anlass besteht ein Schutzkonzept, ein Covid-Zertifikat ist aber nicht nötig. Je nach Witterungsverhältnissen findet die Feier drinnen oder draussen statt.

In Lostorf hat der Gemeinderat beschlossen, den Anlass abzusagen.

Am 1. August von 11 bis 13 Uhr findet bei der Pausenhalle beim Schulhaus Niedergösgen in kleinem Rahmen und unter Einhaltung der Covid-Schutzmassnahmen eine Bundesfeier statt. Für Unterhaltung sorgen die einheimischen Aareblick-Örgeler. Um 12 Uhr hält Patrick Friker, Bürgergemeindepräsident und Kantonsrat, die Festrede. Bons für die Konsumation können bis zum Freitag, 23. Juli, auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Es gilt dabei die Sommeröffnungszeiten beachten, da die Verwaltung nur vormittags von 7.30 bis 12 Uhr offen ist.

Die Gemeinde lädt die Bevölkerung ein, am Sonntag, 1. August, auf dem Dorfplatz an der Bundesfeier teilzunehmen. Von 9.30 bis 11.30 Uhr findet ein Orientierungslauf in der Mehrzweckhalle statt, der vom Turnverein STV Obergösgen organisiert wird. Ab 10.30 Uhr startet die Festwirtschaft, die der Kochclub Breuseler führt. Um 11.30 Uhr folgt die Festansprache des SVP-Nationalrats Walter Wobmann, anschliessend gibt die Musikgesellschaft Obergösgen ein Platzkonzert. Ab 12 Uhr kann sich die Dorfbevölkerung gratis verpflegen. Wer an der Bundesfeier teilnehmen will, muss sich bis Freitag, 30. Juli, mit dem Talon anmelden, der per Flyer in jeden Haushalt zugestellt wurde.

Die Stadt hat die Feier für dieses Jahr abgesagt.

Die Gemeinde organisiert keine offizielle Bundesfeier.

Die Gemeinde Schönenwerd hat die Feier dieses Jahr abgesagt.

Die Gemeinde führt am 31. Juli eine «schlichte, aber fröhliche» Feier auf dem Schulhausplatz durch, wie es auf der Website heisst. Der Turnverein betreibt eine Festwirtschaft, das Oltner Alphorntrio spielt auf. Gestartet wird die Feier um 18 Uhr. Anschliessend können die traditionellen «1.-August-Spaghetti» – neu wird auch eine vegetarische Variante angeboten – genossen werden, welche in diesem Jahr wiederum für alle Kinder und Erwachsenen von der Einwohnergemeinde und der Bürgergemeinde Starrkirch-Wil gratis offeriert werden. Zudem gibt es auch ein Kuchen-Buffet; Torten- und Kundenspenden aus der Bevölkerung sind willkommen. Für den Anlass gelten Covid-19-Schutzmassnahmen: eine Maske ist aber nur für den Gang zur Toilette nötig. Nach dem Eindunkeln findet ein Lampion-Umzug mit den Kindern statt. Die Gemeinde stellt die Lampions kostenlos zur Verfügung. Die Bundesfeier findet nur bei schönem Wetter und nur draussen statt. Ob sie durchgeführt wird, erfährt man am Donnerstag, 29. Juli, ab 20 Uhr auf der Website der Gemeinde.

Die Gemeinde organisiert keine Bundesfeier.

Die Gemeinde hat die Feier für dieses Jahr abgesagt.

In Walterswil findet keine 1.-August-Feier statt.

Die Bundesfeier in Wangen bei Olten findet am Samstag, 31. Juli, von 18 bis 2 Uhr beim Schulhaus Alp statt. Die Festwirtschaft wird durch den STV Wangen bei Olten organisiert. Für Spiel und Spass sorgen ein So-fit-Wagen, eine Hüpfburg und ein Lampionumzug. Um 20 Uhr hält Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt aus Herbetswil die Festrede.

Die Gemeinde lädt am 1. August ab 10.45 Uhr zur Bundesfeier in der Pausenhalle der Schulanlage. Nach der Eröffnung der Festwirtschaft, organisiert durch die Männerriege, beginnt der offizielle Festakt ab 11.15 Uhr mit einem Ständeli der Musikgesellschaft Winznau. Es folgt die Begrüssung durch Gemeindepräsident Daniel Gubler. Die Festansprache hält in diesem Jahr der Solothurner Regierungsrat Remo Ankli. Nach dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne gibt es für alle Festbesuchende eine Bratwurst vom Grill. Zu den Schutzmassnahmen: Die Gäste sind von der Maskentragpflicht ausgenommen, sobald und während sie an ihrem Tisch sitzen, ansonsten ist eine Gesichtsmaske obligatorisch.

Die Gemeinde führt keine Bundesfeier durch.