Nostalgie pur – mehr Sendezeit für Survivalfreaks

PERSÖNLICH Nostalgie pur – und viel Sendezeit für Survivalfreaks Krieg und Krisen: von nutzlosen Gadgets im nahenden Winter, Heinrich Gretler-Filmen und mit Kerzen gefüllte Lawinenairbags am Jurasüdfuss. Noël Binetti 07.10.2022, 05.00 Uhr

Überlebenstrainer haben Hochkonjunktur: In Kursen und Büchern vermitteln sie verängstigten Städtern Wissen zum Überleben in der Wildnis. (Archivbild) Mario Heller

Jetzt, wo urbane und von Todesangst besessene Prepper mit ausgeprägter Survivalmentalität Hochkonjunktur erleben, wo sämtlicher Schrott der Heimelektronikindustrie aufgrund von Stromknappheit nutzlos wird, ist es Zeit, sich auf eine nicht heitere – dafür umso besinnlichere Vorweihnachtszeit einzustimmen.

Fancy Hochglanzprospekte, die mit schlaffen Slogans für abgehobene Refugien in den Alpen werben, dienen bald schon nur noch zum Feuer machen. Doch der nahende Winter bringt mit Sicherheit die eine oder andere erfrischende Alternative mit sich.

Etwa Momente der Ruhe, in denen man sich in den Zustand der Welt versetzt sieht, als das Treiben zwischen Martigny und Arosa noch dem Setting aus Filmen glich, in denen Heinrich Gretler die Hauptrolle spielt.

Im Zuge omnipräsenter Endzeit-Performance und als Pendant zum um sich greifenden Wahnsinn vermag eine fast schon magisch-nostalgische Vorfreude zu keimen. Solange das Internet tut, wozu es da ist, kann im Onlineshop beim Buchhändler des Vertrauens noch möglichst viel Lesestoff geordert werden.

Zudem müsste man schleunigst Reitlektionen buchen. Denn mit solchen Skills lässt es sich an Heiligabend auf einem gestohlenen Pferd anmutig durch die verschneiten Wälder am Jurasüdfuss reiten. Unterwegs zu den Liebsten, die verwaiste A1 weiter unten im Blick.

Am Rücken baumelt ein Rucksack mit integriertem Lawinenschutz und Modellname Pro Protection Airbag 3.0, ein «Alleskönner mit Traumaschutz», vollgestopft mit Äpfeln und Kerzen aus Bienenwachs. Wie bei Aschenputtel – nur in echt.