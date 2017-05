In einem Haus am Lägernweg in Endingen ist am späten Montagnachmittag ein verheerender Brand ausgebrochen. Das Feuer brach laut Informationen von TeleM1-Reporter Peter Rippstein in einem Zimmer aus und breitete sich schnell aus. Die Familienangehörigen im Haus konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen.

"Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot von rund 90 Männern und Frauen vor Ort. Als sie eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand", sagt Rippstein. Sie habe den Brand zwar schnell löschen können. Trotzdem erlitt das Haus einen Totalschaden und ist nicht mehr bewohnbar. Die fünfköpfige Familie (zwei Erwachsene und drei Kinder) wurde obdachlos. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Die Familienangehörigen haben fast alles verloren - sie trugen nur ihr Kleider auf sich, als sie sich retteten. Die Gemeinde Endingen hat eine Wohnung organisiert, in der die Familie zumindest vorderhand unterkommen kann.

Im Einsatz stand nebst der Feuerwehr Surbtal auch die Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. (pz)

Aktuelle Polizeibilder vom Mai 2017: