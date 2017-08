Guggenheim: Heute steht der Name der jüdischen Familie für abstrakte Kunst, soziales Engagement und internationales Mäzenatentum. Früher beherrschten die Guggenheims den weltweiten Markt für Kupfer, Silber und Blei. Sie gehörten nebst den Vanderbilts und den Rockefellers zu den reichsten und einflussreichsten Familien Amerikas. Der Grundstein für das mächtige Bergbau-Imperium war eine Mine, die der in Lengnau geborene Meyer Guggenheim 1881 kaufte.

Sein Sohn Solomon gründete in den 1930er-Jahren die Solomon Guggenheim Foundation zur Förderung des öffentlichen Verständnisses für die moderne Kunst. 1943 beauftragte er den Architekten Frank Lloyd Wright mit dem Entwurf eines Museums an der Fifth Avenue in New York. Das Gebäude hat die Form einer Spirale. Der Kreis ist dabei das Hauptmotiv der terrassenförmigen Etagen. Genau dieser Grundriss diente dem Badener Architekturbüro Sidler als Vorlage für das Zurzibieter «Baumhuus» an der Badenfahrt, die gestern eröffnet wurde und bis Sonntag in einer Woche dauert.

Die Idee hatte David Sidler, Mitinhaber und Geschäftsleitungsmitglied des Büros. Er las ein Buch über Frank Lloyd Wright und fühlte sich von seinen Formen inspiriert. «Der Zurzibieter Aspekt war uns am Anfang des Projekts gar nicht bewusst», sagt Sidler, der selber in Lengnau aufgewachsen ist. «Als der geschichtliche Zusammenhang bekannt wurde, hat das Projekt zusätzliche Dynamik erhalten.»