Bereits im November 2013 liess die Gemeinde Klingnau von einem Anwaltsbüro juristisch abklären, wer die zehn Goldbarren erhält, sollte sich der Eigentümer nicht feststellen lassen. Das Gutachten kam zum Schluss: Das Gold geht in das Eigentum der Gemeinde über.

Zentrale Argumentation: Die beiden Finder waren in dienstlicher Funktion als Gemeindeangestellte tätig, als sie auf das Gold stiessen. «Das Obligationenrecht (Artikel 321b) regelt, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber alles sofort herauszugeben hat, was er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit findet», führte Gemeindeschreiber Rolf Walker letzte Woche gegenüber der az aus.

«Offene Rechtslage»

Doch wie die az-Recherche vom Freitag aufzeigte, ist die Rechtslage umstritten. Roland Müller, Professor für Arbeitsrecht in St. Gallen und Bern, legte sich fest: «Die Gemeindemitarbeiter werden nach fünf Jahren Eigentümer der Goldbarren.» Roger Rudolph, Arbeitsrechts-Experte und Lehrbeauftragter der Universität Zürich, sprach von einer «offenen Rechtslage». Der Standpunkt der Gemeinde werde zwar durch den Basler Kommentar gestützt. Laut Zürcher Kommentar müssten die Finder die Goldbarren erhalten.