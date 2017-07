Es ist 22.20 Uhr am Samstagabend, als Davide Faraci im Kultur-Casino unter der Einlaufmusik «I want it all» von Queen die Bühne betritt. Der Berner Kult-Speaker Albi Saner kündigt das Duell der beiden bisher Ungeschlagenen wortgewaltig an. Grosses Kino in der Bundeshauptstadt. Davide Faraci und sein physisch imposanter Gegner, der Afro-Isländer Mustapha Jobi, haben ihre ersten vier Profikämpfe in der Halbschwer-Gewichtsklasse jeweils gewonnen und stehen nun vor dem Spitzenduell. Faracis Mutter Concetta rutscht nervös auf ihrem Stuhl herum, Bruder Antonio drückt auf der Videokamera den «Play»-Knopf. Es ist angerichtet.