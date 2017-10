Die junge Frau, die im Juli 2016 im Südschwarzwald heimlich ein Mädchen gebar und unversorgt sterben ließ, muss nicht ins Gefängnis. Das Schwurgericht unter Martin Hauser verurteilte die Angeklagte wegen vollendeten Totschlags durch Unterlassen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren, mit der Auflage, dass sie 200 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten hat. Der heute 24-Jährigen wurde vorgeworfen, sie habe im Juli 2016 im Keller des Elternhauses im Südschwarzwald ein früh geborenes Mädchen heimlich zur Welt gebracht und ohne Hilfe sterben lassen.

Die große Strafkammer stellte fest, die Frau hätte beim Einsetzen der Wehen Hilfe herbeirufen müssen, was auch möglich gewesen wäre – ihre Mutter und Freunde waren im Haus, der Notarzt wäre verfügbar gewesen. Die Richter gingen davon aus, dass die Handlungsfähigkeit der Schwangeren eingeschränkt, aber nicht aufgehoben war. Es sei "kein hunderprozent zufriedenstellendes Urteil", stellte der Vorsitzende fest. Eine höhere Strafe ohne Bewährung wäre rechtlich aber schwer begründbar.

Weit lagen die Strafanträge von Oberstaatsanwalt Christian Lorenz und Verteidiger Richard Sauer aus Freiburg auseinander. Einen vollendeten Fall des vorsätzlichen Totschlags durch Unterlassen erkannte der Ankläger; keine nachgewiesene Schuld sah der Rechtsanwalt. Beide sahen eine Mitursache für den Tod des Kindes in der damaligen Partnerbeziehung der Angeklagten mit einem Drogenkonsumenten, dem Kindsvater, der kein Kind wollte. Der Oberstaatsanwalt betonte, es gehe hier "um den Tod eines Menschen, der wie jeder andere ein Recht auf Leben gehabt hätte".

Lorenz nahm zugunsten der Angeklagten an, dass ihr vor der Tatnacht die Schwangerschaft nicht bekannt war. Aber schon vor dem Gang allein in den Keller des Elternhauses habe sie "ganz genau gewusst, dass ein Kind kommt". Nach den im Prozess gehörten Gutachten von drei Medizinern ist für Lorenz sicher, dass das Mädchen lebend zur Welt kam, mit der Hilfe eines Notarztes länger gelebt und auch gute Chancen auf Überleben gehabt hätte. Ein Notarzt wäre, so die Beweisaufnahme, in etwa zehn Minuten vorort gewesen. Laut Bundesgerichtshof sei die Frau beim Einsetzen der Geburtswehen verpflichtet, Maßnahmen zum Erhalt des Lebens zu ergreifen, zitierte der Oberstaatsanwalt. Nach den mitspielenden Faktoren – etwa die Unreife der schwangeren Frau und die verhängnisvolle Beziehung mit einem Rauschgiftkonsumenten – sei von einem minderschweren Fall auszugehen. Bei einem Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren hielt der Ankläger eine Gefängnisstrafe von drei Jahren für angemessen.

Verteidiger Richard Sauer verwies auf die bereits verspürten Folgen für die ungefestigte Persönlichkeit der heute 24-Jährigen. Der Anwalt plädierte auf Freispruch, da eine Schuld nicht zu beweisen sei. Er geht davon aus, dass die Angeklagte an eine Fehlgeburt geglaubt habe. Für sie sei es in jener Nacht im Keller eines Wohnhauses nicht klar gewesen, dass das Neugeborene noch lebte, dass also ein Notruf etwas genutzt hätte. Für Sauer ist offen, wann seine Mandantin ihre Leibschmerzen als Folgen einer Schwangerschaft erkannt hatte. Es sei wegen der ständigen Medikamenteneinnahme und dem Dauerkonsum von Canabis von einer hohen Schmerzunempfindlichkeit der Frau auszugehen. Eine Haftstrafe ohne Bewährung (über zwei Jahre) wäre für die Frau desaströs, so der Anwalt.

Die Angeklagte, die dem Prozess über weite Strecken weinend gefolgt war, bekundete im Schlusswort Bedauern und Reue. Sie würde heute in der damaligen Situation anders handeln.