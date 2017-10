Zu den Problemen des Täters vor dem Überfall hatte am gestrigen Vormittag noch sein Stiefsohn ausgesagt. Dieser hatte während der Tat per Handy mit dem 57-Jährigen telefoniert. Als er vom Überfall erfahren hatte, war ihm ein "Geistesblitz" gekommen, dass sein Stiefvater der Täter sein könnte. Er gab die Nummer später an die Polizei weiter. "Wie gelähmt" sei ihm der Täter vor dem Überfall vorgekommen. Der Schlaganfall seiner Frau, die seitdem ein Pflegefall ist, und der schwierige gesundheitliche Zustand seines Sohnes habe den Täter "in die Enge gedrängt, der Druck war enorm", schilderte der Stiefsohn.

"Nicht spontan, aber trotzdem unbedacht"

Beim letzten Treffen zwei Tage vor der Tat habe der Angeklagte laut Aussage des Zeugen plötzlich "ganz ruhig" gewirkt. Zudem habe er in Anbetracht seines negativen Kontostands über einen Banküberfall gescherzt, "aber rein flapsig", betonte der Zeuge. Staatsanwalt Schumann leitete auch aus dieser Schilderung ab, dass es keine spontane Tat war. Gronenberg sah das nur teilweise so, sprach von einer "angestauten Tat", keiner geplanten: "Er sah einfach keinen Ausweg mehr." Das Gericht urteilte ähnlich: "Nicht spontan, aber trotzdem unbedacht", so Hauser.

Als weiteren strafmindernden Faktor führte Gronenberg auf, wie lange der Täter nach den Schüssen der Polizei auf Hilfe warten musste. Dreimal wurde der Täter von Projektilen getroffen, erlitt einen Bauchdurchschuss. Da zwischenzeitlich klar geworden war, dass er den Bankangestellten vermeintliche Handgranaten gezeigt hatte – später stellten sie sich als Attrappe heraus – dauerte es fast zwei Stunden, bis Polizisten ihn aus dem zuvor erst geräumten Gebäude holten. "Aus heutiger Sicht hätte man ihn nach 15 Minuten evakuieren können, damals war das Verhalten der Polizei aber richtig", bewertete Hauser. Dennoch: "Mit seinen Schmerzen hat er da bereits zwei Stunden lang massiv gebüßt, das war ein großer Denkzettel." Dies sei der zweite große Faktor, warum über ihn lediglich eine verminderte Strafe verhängt werde.

Der Täter selbst brachte nach den Plädoyers nur wenige Worte heraus. "Es tut mir leid", wiederholte er mit schwacher Stimme. Dass er seine Taten bereut, glaubte ihm das Gericht.