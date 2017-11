Beim Projekt Doppeltür geht es um das jüdisch-christliche Zusammenleben in den beiden Aargauer Dörfern Endingen und Lengnau. Zwischen 1776 und 1866 nämlich war ihre Niederlassungsfreiheit in der Schweiz stark eingeschränkt. Endingen und Lengnau waren die einzigen zwei Ortschaften, wo Juden in der Schweiz wohnen durften. Entsprechend existiert nirgends sonst im Land eine so grosse Dichte an Baukultur wie in den beiden Surbtaler Dörfern. Hautnah erkennen lässt sich das auf dem Jüdischen Kulturweg. Dieser führt Interessierte an geschichtsträchtige Stätten, etwa zu den beiden Synagogen oder dem jüdischen Friedhof oder Wohnhäusern mit zweiteiligen Eingängen.

Beim Start des Projekts fragte der Verein alle Aargauer National- und Ständeräte schriftlich an, ob sie dem Patronatskomitee beitreten wollen. Jonas Fricker füllte das Formular unterschrieben zurück. «Uns ist es wichtig, einen Querschnitt aus Gesellschaft, Politik und Kultur im Komitee zu haben», betonte Lukas Keller gegenüber der AZ.