In Bad Zurzach war die Feuerwehr im Einsatz am Samstagmorgen selbst in einen Unfall verwickelt. Als um 8.20 Uhr das Einsatzfahrzeug an der Zürcherstrasse mit Blaulicht eine langsam fahrende Fahrzeugkolonne überholte, bog das vorderste Auto unmittelbar vor dem Passieren des Feuerwehrfahrzeugs nach links ab.

Dabei kam es zur Kollision, bei der von den Autoinsassen eines der Kinder leicht verletzt wurde. Alle drei Kinder wurden jedoch zur Kontrolle ins Spital überführt.