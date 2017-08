Am Mittwochabend war ein Helikopter über Döttingen und Klingnau im Einsatz, wie Leser der AZ melden. Was ist passiert?

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei, dass es zu einem Verkehrsunfall bei der SBB-Brücke ("Blechbrücke") an der Hauptstrasse in Döttingen gekommen ist. Der Helikopter überführte eine verletzte Person in ein Spital. Die Feuerwehr stand zur Verkehrsregelung im Einsatz.

Mehr Informationen folgen.