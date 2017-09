Die Kantonspolizei hat am Mittwoch einen britischen Töfffahrer (37) bei einer Radarkontrolle mit 155 km/h geblitzt, wie sie mitteilt. Der Töfffahrer war auf der Hauptstrasse im Ausserortsbereich bei Rümikon in Richtung Kaiserstuhl unterwegs. In jenem Bereich gilt die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die "strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung" liegt bei 68 km/h, wie die Kantonspolizei schreibt.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Untersuchung nach dem "Raser-Tatbestand". Eine Polizeipatrouille hat den 37-jährigen Töfffahrer wenig später in einer Zürcher Gemeinde angehalten. Das Motorrad wurde beschlagnahmt. Zudem hat die Polizei dem Briten, der sich auf einer Motorradtour durch Europa befand, den Führerausweis ab. Gemäss den Strafempfehlungen der Schweizer Staatsanwälte (siehe unten) wird einem Lenker bei einer solch hohen Geschwindigkeitsüberschreitung der Führerausweis für mindestens ein Jahr abgenommen.