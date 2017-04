Es waren bange Stunden: Kurz nach 12 Uhr am Freitag betrat ein Mann mit einer Schusswaffe die Postbank in der Waldshuter Innenstadt und bedrohte die Angestellten. Eine händigte ihm einen fünfstelligen Betrag in Bargeld aus und konnte danach flüchten. Zwei andere Angestellte flüchteten in einem Nebenraum der Bank. Dort blieben sie bis zur Festnahme. Die Postbank befindet sich in der Waldshuter Strasse, die parallel zur Haupteinkaufsmeile, der Kaiserstrasse, verläuft.