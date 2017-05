Mal einer, mal zwei Bögen:

Steht neben einem grossen, starken Regenbogen ein zweiter, so genannter Nebenbogen, dann ist dieser immer schwächer. Nebenregenbögen entstehen, wenn das Licht im Regentropfen doppelt reflektiert wird – ihre Farbabfolge ist entsprechend umgekehrt. Bei jeder weiteren Reflexion geht ein Teil des Sonnenlichts verloren, dadurch ist der Hauptbogen immer am deutlichsten sichtbar.

Platzregen hilft:

Besonders schöne Regenbögen entstehen, wenn Regentropfen besonders gross sind. Die besten Bedingungen dafür entstehen bei Platzregen. Dann können sich Lichtstrahlen überlagern und verstärken, das nennt man dann «konstruktive Interferenz».

Wo liegt der Schatz vegraben?

Wo der Regenbogen die Erde berührt, liegt ein Schatz vergraben, so der Volksmund. Doch physikalisch betrachtet ist dies – leider! – gar nicht möglich: Regenbögen treffen immer in einem Winkel von 42 Grad auf den Boden. Was bedeutet, dass diese Stelle von Perspektive zu Perspektive ändert. Darum treffenRegenbögen schon nur an unterschiedlichen Orten auf den Boden, wenn zwei Beobachterinnen auch nur zehn Meter voneinander entfernt stehen.

(mbr)