Der Brand allerdings war massiv. Das Gebäude brannte vollständig aus. Es bildete sich zwischenzeitlich eine grosse Rauchsäule am Himmel. Um 8.50 Uhr war immer noch starker Rauch über dem Werkhof zu sehen. Um 10 Uhr lag weiterhin bissiger Rauch in der Luft. Die Feuerwehr brachte mehrere Geräte und Fahrzeuge aus dem Gebäude, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Anhänger beispielsweise ist völlig verkohlt.

Weitere Gebäude sind nicht betroffen. 70 Feuerwehrleute aus Lenzburg standen zwischenzeitlich im Einsatz. Die Regio Feuerwehr Lenzburg wurde von 40 Feuerwehrleuten aus der Feuerwehr Seon-Egliswil unterstützt. Wegen des starken Rauchs werden einige hustende Feuerwehrleute medizinisch versorgt. Es waren mehrere Ambulanzen vor Ort. (pi/pz)

Das sind die Polizeibilder vom Juni 2017: