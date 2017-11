Er ist gerade gelandet und hat noch nicht einmal ausgepackt, trotzdem nimmt sich Lucas Fischer Zeit, in der Sendung Talk Täglich auf Tele M1 über seinen Auftritt bei «Supertalent» zu sprechen. Er habe viele Reaktionen auf allen Kanälen erhalten und konnte erst einen Bruchteil davon lesen, erzählt der frühere Aargauer Kunstturner der Moderatorin Anne-Käthi Kremer. «Es sind so schöne Texte, die mir die Leute schreiben. Mein Auftritt gebe ihnen Mut. Das ist genau das, was ich rüberbringen will: Dass Träume über Krankheit und Schicksalsschläge siegen können.» Fischer erhielt im Alter von 20 Jahren die Diagnose Epilepsie, trieb seine Karriere als Kunstturner trotzdem weiter voran und wurde Vize-Europameister. 2015 zwingt ihn eine chronische Handverletzung schliesslich zum Rücktritt.