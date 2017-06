Am Freitag, kurz nach 15 Uhr, fuhr eine 34-Jährige in einem Volvo von Schafisheim in Richtung Seon. Vor dem Bahnübergang auf der Aarauerstrasse stand der Verkehr still. «Die 34-Jährige dürfte ungebremst auf den am Ende der Kolonne wartende Fiat aufgefahren sein», heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Aargau.

Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls in den vor ihm stehenden Renault geschoben.



Die Volvo-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der 46-jährige Fiat-Fahrer wurde ebenfalls verletzt ins Spital gebracht.



Die Kantonspolizei nahm der Unfallfahrerin den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab und verzeigte sie an die zuständige Staatsanwaltschaft. (kpa)

