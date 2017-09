Was soll man mit einem Täter anstellen, der vier Menschen die Kehlen durchschnitt? Wie soll man mit jemandem umgehen, der sich an einem 13-Jährigen verging, während dessen Mutter in der Hoffnung, ihn zu Retten, vom Bancomaten Geld abhob? Was soll einem Killer blühen, der nach der Tat das Messer in Weihnachtspapier einwickelte und es seelenruhig entsorgte?