Projer: «Sehr kritischer Streifen»

Wie Recherchen des «Blicks» daraufhin zeigten, ist Kast allerdings inzwischen ein bekennender Nazi. In einem Facebook-Post schrieb er etwa: «Noch mehr Volksverräter hier? Meldet Euch ein Nazi wartet.» Oder: «Die Öffentlichkeit kann mich jetzt am Arsch. Ich bin jetzt rechtsextrem.» Ein andermal drohte er Schwarzen oder Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit dem Tod. Projer verteidigte den Entscheid, Kast einzuladen: Der Kesb-Kritiker sei lediglich Protagonist des «sehr kritischen Streifens». Im Studio sollte ihm die Gelegenheit gegeben werden, zu etwaigen Angriffen direkt Stellung zu nehmen, aktiv in die «Arena»-Debatte eingreifen dürfe er nicht. «Nie würde ich einen Nazi in die Arena einladen», betonte Projer im «SonntagsBlick». Man kenne Kasts Äusserungen auf Facebook und werde diese thematisieren.

Facebook-Profil gelöscht

Inzwischen hat der Aargauer Protagonist die Diskussion um seine Teilnahme selber beendet: Er sagte, wiederum via Facebook, SRF ab: «Ich werde nicht an der Arena teilnehmen. Dies würde der Sache schaden, sorry.» Seine Äusserungen seien «durchaus manchmal nicht so bedacht» gewesen, was ihm leidtue. «Ich wünsche Euch weiterhin einen erfolgreichen Kampf», schrieb Kast und löschte danach sein Profil.