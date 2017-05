In der Nacht auf Sonntag (5. März 2017) verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Stall in der Fricktaler Gemeinde Obermumpf und missbrauchte dort ein Kalb. Der Stallbesitzer fand das Tier am nächsten Morgen verstört auf dem Boden liegend vor. Es wies Schwellungen und Rötungen im Afterbereich auf.

Der unbekannte Täter liess einzig einen Gürtel am Tatort zurück. Nun konnte die Aargauer Kantonspolizei einen Erfolg verbuchen: «Intensive Ermittlungen führten in den vergangenen Tagen zu einem Jugendlichen aus der Region», schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Schweizer sei bereits befragt worden und habe die Tat gestanden.

Da das Jugendstrafverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, machte die Kantonspolizei keine weiteren Angaben zu den Ermittlungen und zum Beschuldigten.