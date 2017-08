Bisher verliefen alle Badenfahrten ausserordentlich friedlich. Darauf sind die Badener stolz. Max Romann, stellvertretender Kommandant und interimistischer Leiter der Stadtpolizei, sagte im Juli zur az: «An den Badenfahrt-Wochenenden gab es jeweils sogar weniger Zwischenfälle als an einem gewöhnlichen Freitag oder Samstag. Das hängt mit der sozialen Kontrolle zusammen, die aussergewöhnlich gut funktioniert.»

Nach den Terroranschlägen in Spanien gestern Abend überprüft nun aber die Polizei das seit langem bestehende Sicherheitskonzept der Badenfahrt noch einmal, wie die Boulevardzeitung "Blick" schreibt. «Wir werden überprüfen müssen, ob wir unser Sicherheitskonzept so verantworten können», sagt Romann zum "Blick".

Eine Million Besucher werden während der nächsten zehn Tage an der Badenfahrt erwartet. Besonders an den Wochenenden herrscht jeweils dichtes Gedränge im Festgebiet. Laut Romann gibt es Sperren aus Betonelementen an allen Zufahrtsstrassen. Die letzten stellt die Polizei heute Nachmittag auf, wenn keine Lieferfahrzeuge mehr ins Festgebiet fahren müssen. Teilweise werden die Zufahrten auch mithilfe von 40 Tonnen schweren Lastwagen blockiert.

Drohnen verboten

Die Polizei hat zudem weitere Sicherheitsmassnahmen beschlossen, über die sie nicht öffentlich spricht. Generell verboten sind während aber Drohnen im Festgebiet. Die Schwierigkeit für die Polizei bestehe darin, den Piloten ausfindig zu machen. «Wer mit der Drohne über die Menschenmenge fliegt, wird angezeigt und erhält eine Busse.»

Von den täglich rund 100'000 Gästen könnten nicht alle kontrolliert werden, sagt Romann weiter: «Denn an der Badenfahrt gibt es keine offiziellen Eingänge, und wir können nicht die ganze Stadt abriegeln. Aber wir werden Präsenz markieren und Personenkontrollen durchführen.»

Besonders eng dürfte es auf dem Schlossbergplatz vor dem Stadtturm werden. Hier war schon in den letzten zwei Wochen wegen den Aufbauarbeiten für die Badenfahrt zeitweise kaum noch ein Durchkommen.