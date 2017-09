An einer Fairfood-Debatte am Donnerstag sagte Fricker in einer Rede, dass ihn die Bilder von Tiertransporten unweigerlich an die Massendeportationen von Juden nach Auschwitz erinnern würden. Ausserdem fügte er an, dass die Menschen, die damals transportiert wurden, eine kleine Überlebenschance hatten, wogegen die Schweine in den sicheren Tod fahren.