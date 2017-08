Auf den Namen von Mussie Zerai sei die Staatsanwalt gestossen, nachdem sie ihre Ermittlungen gegen die Hilfsorganisation «Jugend rettet» eröffnet hatte. Über Abhöraktionen seien die Beamten auf einen «geheimen» Whatsapp-Chat gestossen. Darin sei ersichtlich, dass der eritreische Priester mit den Crews von diversen Seenotrettungsschiffen kommuniziert habe.

Ermittlungen gegen «Jugend Rettet»

Er leite die Hilferufe von Menschen in Seenot immer zuerst an die Seenotrettungszentrale in Italien und Malta weiter, sagt Mussie Zerai. «Zudem stehe ich in Kontakt mit Nichtregierungsorganisationen wie ‹Ärzte ohne Grenzen›, ‹Sea Watch›, ‹Moas› oder dem UNHCR.» Mit der deutschen Hilfsorganisation «Jugend Rettet» habe er aber nie zu tun gehabt, sagt er. Auch nicht sei er in einem geheimen Whatsapp-Chat.

Die Anschuldigungen gegen ihn sieht der Priester als Teil einer Kampagne gegen die Seenotrettung von Flüchtlingen. «Es gibt da eine Hexenjagd. Die Solidarität für Flüchtlinge und Vertriebene wird kriminalisiert», sagte er dem «Corriere della Sera».

Für sein humanitäres Engagement wurde Mussie Zerai 2015 für den Friedensnobelpreis nominiert. Das «Time Magazine» listete ihn 2016 unter den «einhundert einflussreichsten Menschen der Welt» auf.