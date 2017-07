Gerade auf Erlebniswegen wie dem Holzweg Thal gibt es viel zu entdecken für Klein und Gross. Besonders Naturspiele fördern bei Ausflügen ins Grüne Neugierde, Beobachtungssinn und Fairness. Wir haben vier Beispiele, die garantiert Spass machen:

Für Kreative: das Waldmuseum

Anzahl Mitspieler: mindestens 2

Schwierigkeitsgrad: einfach

Alter: ab 6 Jahren

Material: alles, was die Natur hergibt

Bei diesem Spiel machen die Teilnehmer den Wald zur Kunstgalerie. Alleine oder in Kleingruppen werden aus Ästen oder Stöcken Bilderrahmen auf den Waldboden gelegt. Alles, was in der Natur gefunden werden kann, legen die Mitspieler in den Bilderrahmen – und erschaffen so kleine «Kunstwerke». Je mehr Spieler mitmachen und je mehr Bilder entstehen, desto grösser wird die Ausstellung. Das Schöne: Die Werke bleiben auch nach dem Projekt noch im Wald liegen und können von Vorbeikommenden weiterhin betrachtet werden.