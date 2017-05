Seilartist Freddy Nock plant einen neuen unglaublichen Rekordversuch. In luftigen 5000 Metern Höhe will der Aargauer unter einem Heissluftballon ungesichert über einen Stab gehen. Aber noch spektakulärer wäre der Rettungsversuch, sollte Nock im Unglücksfalle in die Tiefe stürzen.