Der Einwohnerrat der Aargauer Gemeinde Buchs hatte Funda Yilmaz (25) vorletzte Woche die Einbürgerung verweigert, obwohl sie in einem Staatskundetest sämtliche Fragen richtig beantwortet hatte, in der Schweiz zur Welt kam und bald einen Schweizer heiratet. Der ehemalige Bundesgerichtspräsident Giusep Nay sagt gegenüber SonntagsBlick zum Fall: «Ein Einbürgerungsentscheid muss so begründet sein, dass er darauf überprüft werden kann, ob die Einbürgerungsvoraussetzungen nicht aus willkürlichen, das heisst offensichtlich unsachlichen Gründen, oder in diskriminierender Weise verneint wurden. Das scheint hier nicht der Fall zu sein.»