Viele Autofahrer kennen das: Auf der Überholspur vor einem fährt ein Auto, ohne die maximale Geschwindigkeit auszureizen. Der Lenker macht aber keine Anstalten, auf die Normalspur zurückzukehren, so dass andere an ihm vorbeifahren können.

Über solche Autofahrer ärgern sich andere, wie sich etwa in den Online-Kommentaren zu einem Fall zeigt, bei dem ein Autofahrer wegen Rechtsüberholens vom Bundesgericht verurteilt worden ist.

Ein Leser behauptet, dass "die chronischen Linksfahrer quasi Narrenfreiheit" geniessen würden. Ein anderer ergänzt, eine kleine Ordnungsbusse dafür stehe "in keinem Verhältnis" zum Strafe für Rechtsüberholen.

Doch was sagt das Gesetz in der Schweiz? Grundsätzlich müssen Fahrzeuge rechts fahren, auch bei mehreren Fahrstreifen. Es gibt vier Ausnahmen, die in der Verkehrsregelverordnung (VRV) festgehalten sind:

Beim Überholen

Beim Einspuren

Beim Fahren in parallelen Kolonnen

Beim Fahren innerorts, wenn mehrere Fahrstreifen vorhanden sind

Unnötiges Fahren auf der Überholspur respektive "Nichtbenützen des äussersten Fahrstreifen rechts" ist also verboten. Es hat eine Ordnungsbusse von 60 Franken zur Folge. Es gilt als einfache Verkehrsregelverletzung. Allein dafür wird einem Verkehrsteilnehmer der Führerschein nicht entzogen.

Kündigt sich zudem ein schneller fahrendes Fahrzeug an, ist die Strasse zum Überholen freizugeben, wie im Strassenverkehrsgesetz (Artikel 35, Absatz 7) festgehalten ist. Das Bundesgericht verurteilte 2007 einen Autofahrer für beide Vergehen zu einer Busse von 200 Franken.

Ab Anfang 2016 dürfen auf Autobahnen mit drei Spuren nur Fahrzeuge ganz links fahren, deren Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h beschränkt ist (VRV, Artikel 36, Absatz 6). Reisecars gehören dazu nicht. Damit werden sogenannte "Elefantenrennen" verhindert. Das bedeutet aber nicht, dass man mit mindestens Tempo 100 auf der Spur ganz links fahren muss.