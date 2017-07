«Ich hoffe nicht.» Dies sagte Andreas Glarner im Februar auf die Frage, ob er sich bei den Dreharbeiten zum Dokfilm verplappert habe. Aber für den Film sei auch mit seinem 76-jährigen Vater gedreht worden. «Er macht halt auch mal einen Spruch, der vielleicht nicht ganz stubenrein ist.»

Und tatsächlich: Vater Hans Rudolf Glarner sorgte mit seinen Aussagen in der Dokumentation «Inside Bundeshaus» für Aufsehen. In Begleitung von SRF zog der Vater von Asylpolitiker Andreas Glarner bei einem Spaziergang durch den Volksgarten in Glarus über dunkelhäutige Passanten vom Leder.

«Ah ja guet, da chömer jetzt grad wieder uf Schwarz, lueg… Isch au wieder en chline Teil vo dä Uswahlsendig», sagte Vater Glarner während die Kamera drei junge, dunkelhäutige Männer afrikanischer Herkunft ins Bild rückte. Und weiter: «Vielfach sinds fascht barfuäss, wärfet d War umä, lönd alles liggä, wie d Hüener de Dräck.» Über eine dunkelhäutige Frau mit Kopftuch und Kind an der Hand sagte Glarner wenig später, «Jetzt chunnt wieder eini. So ä Stammeshäuptling.»