Sein Verteidiger forderte einen Freispruch vom Vorwurf der sexuellen Nötigung und 18 Monate Haft für die Hanfanlage, die der Beschuldigte betrieben hatte. Die Staatsanwältin verlangte elf Jahre Gefängnis und eine vollzugsbegleitende, ambulante Massnahme.

Am Montagvormittag hat Gerichtspräsidentin Chantale Imobersteg das Urteil eröffnet: Der 63-jährige Mann muss acht Jahre hinter Gitter. Das Bezirksgericht Brugg spricht ihn der mehrfachen versuchten schweren Körperverletzung, der mehrfachen einfachen Körperverletzung, der mehrfachen Gefährdung des Lebens, der mehrfachen qualifizierten sexuellen Nötigung, der mehrfachen Pornografie, der mehrfachen Urkundenfälschung, der mehrfachen Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig.

Der Mann aus Hendschiken hat sieben Frauen bei sich zu Hause, in deren Wohnungen, in einem Keller in Dottikon oder in einem Wohnwagen in Marokko mit dem Medikament Rohypnol betäubt und anschliessend geschändet. Einige Übergriffe hat er auf Video aufgenommen. Dank der Videos konnte ihm qualifizierte sexuelle Nötigung in elf Fällen gegenüber fünf Frauen nachgewiesen werden.

Das Gericht musste prüfen, ob sich der Beschuldigte strafbar gemacht hat. "Es ging nicht um die moralische Wertung der sexuellen Handlungen", sagte Gerichtspräsidentin Chantale Imobersteg. Die Richter sind zum Schluss gekommen, dass die Frauen nicht in die sexuellen Handlungen eingewilligt haben. "Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, so hätten Sie spätestens dann aufhören sollen, als die Opfer Nein oder Stopp sagten", sagt Imobersteg mit Blick zum Beschuldigten. Er habe aber nicht von den Frauen abgelassen, "und zwar bewusst nicht".

Die Ermittler haben die Videos nur dank eines Zufalls entdeckt. Die Feuerwehr musste wegen eines Wasserschadens zu einer Lagerhalle in Hausen ausrücken. Dort haben sie seine Hanfanlage gefunden und ihn festgenommen.