Letztes Jahr wurden im Kanton Aargau 14 Prozent mehr Fische gefangen. Dies besagt die neuste Fangstatistik. Insgesamt waren es 89'000 Fische. Das sind 11'000 mehr als im Vorjahr, und sogar 20'000 mehr als 2014. In den Flüssen wurden 22 Prozent mehr Fische gefangen, im Hallwilersee 13 Prozent. Ein Fangminus wird einzig aus Bächen, Weihern und Teichen gemeldet.

Das Plus im Hallwilersee sei sehr erfreulich, sagt der kantonale Fischereiexperte Christian Tesini. Mit Blick auf die letzten 15 Jahre erkennt er eine langsame Steigerung. Geht die auf die Seebelüftung zurück? Der See sei am Gesunden, sagt Tesini. Doch ob die Zunahme damit zusammenhänge, könne man nicht sagen: «Von einer Fangstatistik kann man nicht auf den Fischbestand eines Gewässers schliessen. Die hängt stark davon ab, wie viele Personen wie und wie lange fischen. Zudem sind die Bestände eines Sees nicht konstant. Und die Zahl der Fischer ist stark rückläufig.»

Weniger «Gutfische» wie Forellen

Tesini relativiert die Fangzunahme in den Flüssen: «Da sind sehr viele kleine Karpfenartige darunter, die mehrheitlich als Köderfische dienen, um zum Beispiel Hechte zu fangen.» Überhaupt bereiten Tesini die grossen Flüsse Sorgen. Es gebe kaum naturnahe Strecken, durch den Kraftwerksbetrieb alle paar Kilometer fehle es den Fischen an natürlichem Lebensraum, an kiesreichen Kinderstuben.