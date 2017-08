Die Vorbereitungen sind in vollem Gange: Am Wochenende wird der Sportplatz Aristau vor lauter Sägemehlringen, Tribünen und dem grossen Festzelt nicht mehr wiederzuerkennen sein. Rund 160 Jugend-Nationalturner, ebensoviele Nachwuchsschwinger und rund 100 Steinstösser jeden Alters messen sich am Samstag und Sonntag an den Nationalsporttagen.

Organisiert wird der Grossanlass vom Turnverein Aristau zusammen mir dem Schwingklub Freiamt, die seit über einem Jahr damit beschäftigt sind. «Es ist das erste Mal, dass die beiden Vereine so zusammenarbeiten», freut sich Patrik Schärer, Presseverantwortlicher des Grossanlasses.

Wie viele Besucher erwartet werden, kann er nicht sagen: «Wir wissen es wirklich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall gewappnet mit guter Infrastruktur, genügend Esswaren und Getränken sowie rund 150 freiwilligen Helfern.»