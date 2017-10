Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) kommt mit seiner GastroSendung «Mini Beiz, dini Beiz» diese Woche ins Fricktal – und das gleich zwei Mal. In der Sendung heute Abend ist der Cordon-bleu-Spezialist Florian Bader in der Eiker «Sonne» der Gastgeber (siehe Kontext), in der morgigen Folge sind es Astrid und Philipp Thoma im Rheinfelder «White House».

«Mini Beiz, dini Beiz» schaut hinter die Kulissen der Schweizer Gastronomie. Fünf Stammgäste stellen jede Woche ihre Lieblingsbeiz vor. Am Ende jeder Folge bewerten die fünf Teilnehmer den gesamten Abend nach den drei Kriterien Ambiente, Essen und Preis-Leistungs-Verhältnis und vergeben Punkte. Die Beiz, die am Ende der Woche am meisten punkten konnte, gewinnt eine Auszeichnung und ein Preisgeld.

Claudine Bollier war es, die das «White House» in Rheinfelden für die Sendung anmeldete. Die Baslerin ist seit bald 20 Jahren Stammgast in den Restaurants von Philipp und Astrid Thoma. Seit 1986 sind die beiden Gastronomen in Rheinfelden tätig. Vor dem Restaurant in der Kurbrunnen-Anlage führten sie unter anderem den «Schlossgarten» in der Brauerei Feldschlösschen und den «Ochsen».

Die Bekanntheit vergrössern

Zum Markenzeichen des «White House» gehört die auffällige Einrichtung – es macht seinem Namen alle Ehre: Praktisch die gesamte Einrichtung ist komplett in Weiss gehalten und an Kitsch kaum zu überbieten. Das war mit ein Grund, warum sich Philipp Thoma die Teilnahme bei «Mini Beiz, dini Beiz» genau überlegt hat.

Er weiss: Wohl nicht jeder kann mit der Exzentrik des «White Houses» und seines Wirtepaars etwas anfangen. «Es war ein Risiko, bei der Sendung mitzumachen. Wir wusste ja nicht, wie unser Stil ankommt», so Thoma. «Gleichzeitig bietet die Sendung eine grosse Chance.»

Viele der Gäste des «White House» kämen derzeit aus der Region und den beiden Basel. «Hier haben wir uns einen Namen gemacht», sagt Thoma. Dank «Mini Beiz, dini Beiz» soll dieser auch im restlichen Aargau und in den umliegenden Kantonen bekannt werden.

Die Postleitzahl als Preis

Die Dreharbeiten haben bereits Mitte August stattgefunden. Serviert hat das Wirtepaar ein Rheinfelder Menü: Rindfilet mit Kräuterkruste, überzogen mit Blattgold. Der Hauptgang kostet Fr. 43.10 – also die Rheinfelder Postleitzahl. Die fertige Sendung haben Philipp und Astrid Thoma noch nicht gesehen. «Nervös sind wir nicht, aber doch gespannt, wie die Bilder aus unserem Restaurant wirken», sagt Philipp Thoma.

Der Zufall will es, dass das «White House» am Mittwoch Ruhetag hat, so können sich die beiden die Sendung live im Fernsehen anschauen. Das Resultat darf Thoma vor der Ausstrahlung natürlich nicht verraten, sein Lächeln aber ist eindeutig: Er und sein Team dürften die «Mini Beiz, dini Beiz»-Gäste überzeugt haben.