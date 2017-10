Angefangen hat die Freundschaft in den frühen 1980er-Jahren am Pariser Montmartre. Als Varghaiyan, der iranisch-stämmige Eisenplastiker und Kunstmaler, der seit 1986 in Rekingen lebt, in der französischen Hauptstadt studierte, hatte Peyre dort bereits ein Atelier mit Boutique.

Er kreierte dort Skulpturen und Spielzeuge aus alten Konservendosen. Peyre und Varghaiyan lernten sich kennen und verstanden sich bestens. «Ich habe ihm dann bei der Herstellung einer Serie von kleinen Hexen geholfen», so Varghaiyan. «Aus dem gleichen Material und einem Teesieb habe ich dort meine erste kleine Skulptur erschaffen.» Hexe und Teesieb-Skulptur werden nun in der gemeinsamen Ausstellung gezeigt – quasi als Anfang der Freundschaft.

Mit- statt nebeneinander

«Die Ausstellung ist für mich eine Herzensangelegenheit», führt Regula Laux, die scheidende Geschäftsführerin des Rehmann-Museum vor ihrer «Abschiedsvorstellung» aus. Varghaiyan habe schon vor Jahren einmal in einer Gruppenausstellung in Laufenburg ausgestellt. Sie schätze ihn sehr und auch Erwin Rehmann sei nach einem Besuch im Turm-Atelier in Rekingen fasziniert gewesen. «Varghaiyan hat dann als Konter-Part seinen Freund Gilbert Peyre vorgeschlagen.» Und so kommen die Kunstfreunde der Region in den Genuss des in Frankreich laut Laux «hoch gehandelten» Künstlers.