Der TV Möhlin gewann zwar die Partie am Samstagnachmittag gegen den Tabellendritten, den TV Solothurn – aber nicht ganz pannenfrei: Drei Minuten vor dem Spielende führte der TVM bei Gastgeber Solothurn eigentlich souverän mit vier Toren (28:24). Dann aber erzielte Solothurn innert weniger Sekunden drei Tore – während Möhlin keines mehr gelang.

So bezog Trainer Zoltan Cordas 51 Sekunden vor dem Ende das Timeout. Trotzdem entglitt Marcus Hock der mögliche rettende Treffer zur ZweiTore-Führung, derweil jetzt Solothurn die Bedenkzeit nahm. Knappe vierzig Sekunden verblieben. Die Möhliner Abwehr war nun aber hellwach und so blieb nach dem packenden Duell doch ein Sieg.

Der Beginn der Partie entpuppte sich als enger Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften, wobei Gastgeber Solothurn immer einen Tick vorne lag. Nach einer Viertelstunde übernahm Nicolas Bamert das Möhliner Tor, weil Rok Jelovcan Mühe bekundete. Möhlin zeigte danach einen sehenswerten Spielzug und schloss durch Jonas Buholzer am Flügel zum 9:10 (18.) ab. Solothurn tat sich in der Folge schwer und so war es Marcus Hock, der vom Siebenmeterpunkt aus den erstmaligen Führungstreffer für die Fricktaler erzielte, zum Pausenstand von 14:13.

In Durchgang zwei konnten sich die Fricktaler Handballer leicht absetzen. Der TV Möhlin spielte druckvoll und tempobetont, manchmal auch perfekt: So überzeugte der lange Pass von Torhüter Bamert zu Karlo Ladan, der Möhlin in der 37. Spielminute zum 18:16 nach vorne brachte. Zeitweise trafen die Fricktaler aus fast allen Positionen. Eine Viertelstunde vor Schluss führten sie mit vier Treffern (24:20).

Dann folgten schwache Minuten auf beiden Seiten. Das Heimteam wollte den Sieg nicht kampflos hergeben. Kurz nachdem Marcus Hock einen Siebenmeter verschoss, musste Tin Tokic auf die Bank und nicht mal zwei Minuten später auch Florian Doormann wegen angeblichen Fouls. So kam es zum bereits erwähnten, dramatischen Schluss.

Emotionaler Saisonabschluss

In der letzten Partie der Saison 2016/17 treffen die NLB-Handballer am Mittwoch (20 Uhr; Steinlihalle) auf den bereits als Absteiger feststehenden HC Wädenswil. Der letzte Spieltag wird für beide Mannschaften im Hinblick auf die Tabelle keine oder bestenfalls kosmetische Auswirkungen haben. Dennoch gewinnt die Partie an emotionalem Gewicht – vor allem aufseiten des TVM.

Gleich für vier Möhliner Spieler ist es nämlich auch die letzte Partie in der ersten Mannschaft des TV Möhlin: Jonas Buholzer, Florian Doormann, Marcus Hock und Sandro Soder. Die vier Handballer hatten wesentlichen Anteil an den Erfolgen, die das Möhliner Publikum mit seinem Team in den letzten Jahren feiern konnte. Angesichts der anstehenden Abschiede hofft der TV noch einmal auf möglichst volle Zuschauerränge in der neuen Steinlihalle, damit den vier abtretenden Spielern ein würdiger Rahmen geboten wird.