10. ... ein Festival besuchen

Die nächste Gelegenheit bietet das Sichtfeld-Festival in Gipf-Oberfrick. Unter anderen treten vom 4. bis 6. August Looptroop Rockers, Klischée, The Toasters, Mundwerkcrew und Brandy Butler auf.

Wer es lieber indoor mag, kommt am Schupfart-Festival vom 22. bis 24. September im Hangar des Flugplatzes garantiert auf seine Rechnung. Am dreitägigen Festival treten unter anderem Die Fantastischen Vier, Nemo und Seven an der Pop-Rock-Night, die Bellamy Brothers und Stacie Collins an der Country-Rock-Night und Amigos, Matthias Reim und Vanessa Mai an der Schlager-Party auf.