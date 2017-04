Eine Änderung in der Gesetzgebung sei «bitter nötig», so Müller weiter. Die vorgeschlagene Idee würde aus seiner Sicht «den Einkaufstourismus etwas bremsen». Müller könnte sich aber durchaus auch eine weitergehende Anpassung vorstellen. «Ein weiterer Ansatz wäre es, die Freigrenze auf 150 Franken zu senken.» Derzeit können Einkäufe bis zu 300 Franken pro Person zollfrei in die Schweiz eingeführt werden.

Marco Veronesi, Präsident des Vereins Rheinfelden Pro Altstadt, sieht die Idee der grossen Schweizer Detailhändler dagegen kritischer. «Diese Anpassung würde wohl in Sachen Einkaufstourismus nicht wahnsinnig viel bringen», so Veronesi. Er befürchtet zudem einen grossen administrativen Aufwand. Bei der IGDHS geht man dagegen gemäss «Schweiz am Wochenende» davon aus, dass sich der Kontrollaufwand am Zoll in Grenzen halten würde. So sei denkbar, dass am Zoll Formulare aufgelegt werden, die von den Einkaufstouristen ausgefüllt und eingeschickt werden. Die Schweizer Mehrwertsteuer-Rechnung käme dann per Post.

Bagatellgrenze einführen?

Marco Veronesi ist viel mehr ein Dorn im Auge, dass Deutschland keine sogenannte Bagatellgrenze kennt. Einkaufstouristen können – anders als etwa in Frankreich oder Österreich – die Mehrwertsteuer selbst dann zurückverlangen, wenn sie nur für wenige Euro einkaufen. «Das kann doch nicht sein», ärgert sich Veronesi und fordert eine Untergrenze. Allerdings: Diese Bagatellgrenze müsste die deutsche Politik einführen.

Sowohl Müller als auch Veronesi sind überzeugt, dass das Fricktaler Gewerbe durchaus konkurrenzfähig ist. «Wir müssen uns gut positionieren, flexibel und beweglich bleiben und ein attraktives Angebot bieten», benennt er die Anforderungen. Vor allem mit gutem Service könnten die lokalen Anbieter punkten, ist er überzeugt. Dass dies vielen Fachgeschäften bereits gelingt, weiss auch Müller. «Dennoch müssen wir den Kunden immer wieder in Erinnerung rufen, dass durch Einkaufstourismus Arbeitsplätze und Lehrstellen gefährdet werden.»