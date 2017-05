Hurra, die Schule rennt: Nach fast zwei Jahren kommt endlich Bewegung in die Oberstufenfrage von Gipf-Oberfrick. An der nächsten Gemeindeversammlung will der Gemeinderat aufzeigen, wie er die Zukunft seiner Oberstufe sieht.

Zur Erinnerung: Anfang Mai 2015 liessen die beiden Gemeinden Frick und Gipf-Oberfrick eine Schulbombe platzen: Die beiden Oberstufen sollten zusammengelegt werden. Die Schule «Fricktal Süd» sollte von Frick aus geführt, die Schulanlage in Gipf-Oberfrick als Aussenstandort genutzt werden. Der Hintergrund: Gipf-Oberfrick bekundet seit Jahren Mühe, die Mindestschülerzahlen zu erreichen. Vor allem der Realschule fehlen Schüler. Der Kanton musste deshalb schon mehrmals eine Ausnahmebewilligung erteilen.

Mit der Schulfusion wollte Gipf-Oberfrick verhindern, dass der Kanton dereinst kommt und sagt: Die Schule wird geschlossen. Für die Gemeinde Frick ist eine gemeinsame Oberstufe interessant, weil sie so zu zusätzlichem Schulraum kommt, den sie gut gebrauchen kann.

So weit die Theorie. In der Praxis wuchs schnell Widerstand gegen den Zusammenschluss. Die Lehrerschaft war dagegen und auch in der Bevölkerung formierte sich Widerstand: Die IG «Pro Oberstufenstandort Gipf-Oberfrick» wurde gegründet. Sie stellte an der Sommer-Gemeindeversammlung 2015 eine klare Forderung, die von den Anwesenden auch überwiesen wurde: Der Gemeinderat habe «zusätzliche Varianten mit einer eigenständigen, vor Ort operativ und strategisch geleiteten Oberstufe» auszuarbeiten.

Das war im Juni 2015. Seither herrscht zumindest nach aussen Funkstille; Medienanfragen werden vertröstet. Im Hintergrund arbeitete der Gemeinderat mit einer Arbeitsgruppe verschiedene Varianten aus. Dabei wollte man die Ergebnisse einer Analyse abwarten, die der Planungsverband Fricktal Regio zur Oberstufensituation im ganzen Fricktal in Auftrag gegeben hatte. Die Ergebnisse lagen erst im letzten Herbst vor – neue Erkenntnisse brachte die Studie indes kaum.

Lehrerschaft ist informiert

Nun geht es also weiter, wie Gemeindeschreiber Urs Treier auf Anfrage bestätigt. Man kann auch sagen: An der Gemeindeversammlung im Juni kommt es zum Showdown. Denn der Gemeinderat hat die verschiedenen Varianten, die ausgearbeitet wurden, inzwischen beurteilt – und sich für eine Variante entschieden. «Die Lehrerschaft ist bereits informiert worden», sagt Treier.

Für welche Variante sich der Gemeinderat entschieden hat und wie diese im Detail aussieht, will Treier nicht sagen. Die ausgewählte Variante sowie den Antrag des Gemeinderates will der Gemeinderat an einer Informationsveranstaltung bekannt geben. Diese, dies lässt sich ob der Emotionalität des Themas jetzt schon sagen, wird es in sich haben. Es kann durchaus sein, dass es an dieser Veranstaltung heisst: Auweia, die Schule brennt.

Infoveranstaltung: Dienstag, 13. Juni, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Gipf-Oberfrick