Es bestehen Massnahmen

18 Fragen haben die beiden Grossräte an den Regierungsrat gestellt – zu Schutzmassnahmen auf der Strecke, Kontrollen an den Zügen und Notfall-Konzepten. Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Auch sie rechnet mit einer Zunahme der Gefahrenguttransporte.

Ein Sicherheitsproblem entstehe dadurch aber nicht. Auf der Strecke gäbe es «eine Vielzahl betrieblicher, organisatorischer, baulicher und technischer Sicherheitsmassnahmen», so der Regierungsrat. «Diese entsprechen den eisenbahnrechtlichen Vorschriften.» Auch die BlaulichtOrganisationen seien für einen Notfall entsprechend ausgerüstet und ausgebildet. Beim Neubau des Bözberg-Bahntunnels würden ausserdem zusammen mit den zuständigen Feuerwehren Einsatzkonzepte erstellt, heisst es in der Antwort.

Siedlungsdichte als Risiko

Eine Herausforderung sieht der Regierungsrat allerdings: «Mit der zunehmenden Siedlungsdichte nehmen die Risiken auch dann zu, wenn sich im Betrieb nichts ändert.» So sei das Risiko aufgrund der Siedlungsdichte und der Zahl an Passanten gerade bei Bahnhöfen höher. Die Regierung nennt Aarau und Baden als Gebiete mit dem grössten Risiko im Kanton. «Der technische Fortschritt der installierten Sicherheitseinrichtungen wirkt dieser Entwicklung entgegen, kann sie aber nicht vollständig kompensieren», so die Regierung weiter.

Ein wichtiger Punkt sei daher die Koordination der kantonalen Richt- und Nutzungsplanung mit der Störfallvorsorge. So werden Nutzungsplanänderungen und Baugesuche auch hinsichtlich der Störfallverordnung beurteilt. Gerade bei grösseren Überbauungen könnten die Risiken mit geringem Aufwand reduziert werden, etwa durch die Anordnung der Gebäude, schreibt die Regierung.

Der Regierungsrat will weitere Anstrengungen für die Sicherheit nicht ausschliessen. Ein Postulat mit ähnlicher Fragestellung liegt derzeit beim Bund. Eine Antwort ist demnächst zu erwarten. Die Aargauer Regierung werde diese abwarten und anschliessend prüfen, ob sie weiteren Handlungsbedarf sehe, heisst es.