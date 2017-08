Die Ausgangslage für die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats in Möhlin vom 24. September verspricht Spannung. Während die vier bisherigen Gemeinderäte Fredy Böni, Lukas Fässler (beide SVP), Thomas Freiermuth (parteilos) und Markus Fäs (SP) noch einmal antreten, wird der Sitz von Bernadette Kern (FDP) auf die nächste Amtsperiode frei. Und neue Kandidaten gibt es gleich zwei: Karl Eiermann, der als FDP-Mann den Parteisitz im Rat verteidigen soll. Und Margreth Borer, deren Kandidatur die SP erst kurz vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt gab. Wer also hat die besten Karten in der Kampfwahl?

SP weiter auf dem Vormarsch?

Einen Anhaltspunkt für die Kräfteverhältnisse im Dorf liefern die Wähleranteile bei den Grossratswahlen 2016. Die SVP ist im Dorf demnach nach wie vor die stärkste Partei, wenn auch wohl nicht mehr so deutlich wie auch schon. 4845 Stimmen holte die SVP 2016 in Möhlin. Das sind weniger als noch 2012 (5023). Damals kandidierte mit Fredy Böni allerdings auch ein Kandidat mit viel Zugkraft. Die SP hingegen konnte im gleichen Zeitraum zulegen (von 2444 auf 3364 Stimmen). Was den Wähleranteil betrifft, war sie damit die zweitstärkste Partei im Dorf, vor der FDP (2164 Stimmen).