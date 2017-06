Der sonnenklare Himmel über Wittnau hing am Wochenende voller Musik. 30 Vereine mit 1000 Aktiven waren anlässlich des Aargauischen Musiktages 2017 auf Einladung der MG Wittnau zum fröhlich unbeschwerten Musizieren sowie zum Wettstreit ins Dorf gekommen. Mit der Organisation solcher Musiktage haben die Wittnauer Musikanten gute Erfahrung. In diesem Jahr richten sie ein solches Fest bereits zum vierten Mal aus. Es waren drei Tage, an denen für alle das Richtige dabei war. Bereits am Freitag startete ein attraktives Programm mit bekannten Schweizer Schwingern, mit Party, mit «Paolos Fricktaler Krainern» und anderen.

Am Samstag zeigten 16 Vereine ihr Können mit niveauvollen Konzertvorträgen, spielten Modernes, Volkstümliches und Konzertantes, hatten wunderschöne Balladen mitgebracht wie zum Beispiel die Spielgemeinschaft Döttingen-Leibstadt (Dirigent Markus Hoppe). In «Bliss-Impressionen of a Village» erzählten sie vom bunten Leben in dem holländischen Dorf Dussen. Beurteilt wurden diese Konzertvorträge nach ihrem Gesamteindruck mit positiver, konstruktiver Rückmeldung. Punkte gab es nicht.

Höhepunkt am Samstag waren die Paradevorträge am Nachmittag auf der verkehrsgesperrten Hauptstrasse im Ort. Eine 200 Meter lange Paradestrecke wurde von vielen Zuschauern gesäumt, die sich das nicht entgehen lassen wollten. Die Musikgesellschaften machten dieses Highlight nicht nur zu einer farbenprächtigen Augenweide, sondern auch zu einem Leckerbissen für die Ohren.

Das sagen die Musiktag-Besucher: