Hell-und dunkelrot oder fast schwarz und knackig lockte auch in diesem Jahr die leckere kleine Knolle von den Hängen rund um Gipf-Oberfrick Einheimische und Gäste zum vierten Chriesifäscht auf die Festmeile ins Dorf.

«Trotz des heftigen Frosteinbruches im Mai zur Blütezeit war die Ernte partiell ganz gut», bilanzierte Gemeindeschreiber Urs Treier, der gemeinsam mit 20 Vereinen auch verantwortlich für die Organisation des Festes war. Und weiter: «Die Niederstammbäume konnten in den beiden extrem kalten Nächten gut durch das Aufstellen von Kerzen geschützt werden, so gab es kaum Ausfälle. Doch einige Hochstammbäume in ungünstiger Lage mussten schon herbe Verluste hinnehmen.»

Die Besucher liessen es sich auf der Festmeile gut gehen, freuten sich über die zahlreichen Spezialitäten wie Kirscheis, frittierte Kirschen mit oder ohne Rahm, Edelbrände, getrocknete Früchte, Säfte und so manches mehr.

Natürlich durften sich alle wieder beim beliebten Chriesistei-Spucken messen, schminken lassen, Tattoos aufkleben und kleine Staunemänner bewunderten fasziniert den Clown, der lustiges Ballonspielzeug zauberte. Es konnte zugeschaut werden, wie man früher mit uraltem Handwerkszeug Holzleitern für die Ernte herstellte, die Chriesi-Buebe gaben lautstark eine musikalische Einlage.

Von den rabenschwarzen Gewitterwolken am Spätnachmittag liess sich niemand die Laune verderben. Der teils recht böige Wind sorgte für Wohlfühltemperaturen, die Zelte allerdings mussten da etwas mehr verankert werden.