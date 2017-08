Unter den Töfflifans wird dann gefachsimpelt – über Hercules-Gabeln, Membranvergaser, Motorkolben und Auspuffe. «Benzinschnüffelgespräche» heisst das. Es gehört zu den liebsten Beschäftigungen der Töfflifans. Etwas anderes darf beim Treffen aber natürlich auch nicht fehlen: eine gemeinsame Ausfahrt in der Region. Im vergangenen Jahr tuckerten über 70 Töfflifahrer gemeinsam von Oeschgen nach Eiken. Wo die Route in diesem Jahr durchführt, ist noch ein Geheimnis.

«Die Töffli sind in den letzten Jahren wieder richtig in Mode gekommen», sagt Alexander Riner. Das zeigt sich auch auf dem Markt: Alte Mofas in Originalzustand sind selten zu finden und entsprechend teuer. Für ein Töffli in gutem Zustand werden heute schon einmal einige tausend Franken verlangt und auch gezahlt. Auch die Ersatzteile sind teuer.

Entspannt auf dem Land

Etwas aber ist über all die Jahre gleich geblieben: Die Freiheit von damals nämlich, sie begeistert die Töfflifans heute noch. Statt mit dem Auto oder dem Töff einen Ausflug zu machen, holen sie auch mal das «Schnäpperli» aus der Garage für eine grössere Ausfahrt. Alexander Riner erzählt von einer Fahrt an ein Treffen in Beinwil am See. Die Fahrt dauerte mehrere Stunden.

«Auf abgelegenen Strassen und in gemütlichem Tempo. Auf dem Töffli kann ich den Kopf völlig abschalten und entspannen», sagt er. «Die Töffli bedeuteten in unserer Jugend eine gewisse Freiheit. Es geht ein Stück weit auch darum, uns dieses Gefühl zurückzuholen», sagt auch Marcel Voser. «Eklig» sei nur, wenn sie auf ihren Töffli von einem E-Bike-Fahrer überholt werden. «Da sind wir schon etwas im Stolz verletzt», sagt Riner. Beide lachen.

Töfflitreffen: Samstag, 10 bis 20 Uhr, Schulhaus Oeschgen; 14 Uhr grosse Ausfahrt in der Region.