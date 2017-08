In den letzten Wochen gingen in Zeihen mehrere Beschwerden aufgrund von Störungen der Mittagsruhe ein. Die Gemeindeverwaltung reagierte gestern und publizierte in den amtlichen Mitteilungen die Ruhezeiten-Regelung aus dem Polizeireglement. Nach diesem sind lärmintensive Verrichtungen mit Maschinen und Werkzeugen im Freien von 12 bis 13 Uhr verboten.

«Die meisten der Reklamationen drehen sich um Arbeiten im Garten wie Rasenmähen oder Heckenschneiden. Vor allem am Samstag», sagt Gemeindeschreiber Gianni Profico. Ungewöhnlich sei die zunehmende Anzahl der Reklamationen für diese Jahreszeit jedoch nicht: «Gerade im Sommer, wenn viele Menschen Ferien haben, verbringen sie vermehrt Zeit im Garten und versuchen, diesen in Schuss zu halten», sagt er.

Die Reklamationen erreichen die Gemeindeverwaltung via Telefon oder E-Mail. Auch in der Freizeit werde man als Gemeindeschreiber oder als Angestellter, wenn man im Dorf unterwegs ist, hin und wieder nach dem Motto angesprochen: «Darf der über die Mittagszeit eigentlich so laut sein?»

Profico empfiehlt den Anwohnern, die sich durch den Lärm eines Nachbarn gestört fühlen, zunächst das Gespräch mit dem Verursacher zu suchen. Damit liesse sich das Problem oftmals schon aus dem Weg schaffen, denn: «Einige vergessen bei den Arbeiten im Garten schlichtweg die Zeit. Die Missachtung der Mittagsruhe geschieht sicher nicht in böser Absicht.»