«Wir möchten unseren Besuchern bei dieser Gelegenheit eine Neuheit präsentieren», sagt Stevens Senn. Man kenne das Selberpflücken bereits von Erdbeeren oder Blumen, heisst es in einer Mitteilung. Nun kann man ab dem 23. Oktober in Zeiningen seine Wunschblüten selbst pflücken und erwerben. «Unser fachkundiges Personal steht den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite», erklärt Stevens Senn. Es sei ein tolles Ereignis, um mit den Besuchern die Outdoor-Saison abzuschliessen.

Hanfprodukte liegen derzeit stark im Trend. Anfang 2017 baute Senn in Zeiningen auf 23'000 Quadratmetern die grösste Schweizer CBD-Hanf-Produktion mit rund 25 000 Hanfpflanzen an. Sie weisen einen so tiefen THC-Gehalt auf, dass sie nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und somit legal sind.